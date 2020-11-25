Рекордное число госпитализированных с COVID-19 выявили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

В Подмосковье выявлено рекордное число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в регионе растет суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

— Мы видим высокую госпитализацию, вчера у нас была рекордная госпитализация за сутки, — заявил Воробьев.

Он добавил, что выписка выздоровевших после коронавирусной инфекции в Подмосковье превышает госпитализацию.

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