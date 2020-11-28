Около 90 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Московской области к середине декабря развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 28 ноября.

По его словам, прививку от коронавируса граждане смогут получать бесплатно по полису ОМС.

— Мы уже получили более 2 тысяч препаратов от коронавируса. Еще несколько тысяч доз «Спутник V» придет на следующей неделе. Вакцина показала свою эффективность, но у людей еще остаются вопросы о том, как она работает и кому можно прививаться, — написал губернатор.

Он пояснил, что эксперты — заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов и главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, член Совета директоров компании-производителя вакцины Даниил Талянский и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов — ответили на большинство возникающих вопросов.

По их словам, вакцина «Спутник V» на данный момент проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет. После них Центр Гамалеи представит все результаты. Пока известно, что препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам.

Также прививаться не следует людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями и тем, у кого повышена температура. Медики предупреждают, что после укола может подняться температура. В этом случае рекомендуется принять парацетамол.⠀

Кроме того, врачи не будут делать прививку, если у пациента нет результатов ПЦР-тест на антитела. Вакцину вводят только при их отсутствии. Лекарство вводят два раза. После первой прививки гражданам не рекомендуется ходить в баню или сауну, а также употреблять алкоголь. Второй раз вакцину введут через 21 день. Перед прививкой снова сделают тест на антитела.

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