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Правительство РФ одобрило выплаты медикам за работу с коронавирусом 
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство РФ одобрило выплаты медикам за работу с коронавирусом 

Вероника Кузьминова

Общество

Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом. Проект распоряжения, как уточняется на сайте правительства, направлен на выплаты медицинским работникам и другим сотрудникам медучреждений, которые помогают диагностировать и лечить коронавирус. Дотации из федерального бюджета должны быть распределены между субъектами.

Кабмин принял проект и рекомендовал высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до декабря текущего года «утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году дополнительных выплат».

Также правительство одобрило проект постановления, который гарантирует студентам-медикам социальную поддержку. Речь идет о тех людях, которые проходят медпрактику в условиях распространения COVID-19.

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