Кабмин одобрил проект ежемесячных выплат на детей до трех лет 

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Кабинет министров России одобрил проект распоряжения о выплатах после рождения первого ребенка и с появление третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в субботу, 28 ноября.

Предполагается, что ежемесячные выплаты затронут семьи, где появился первый ребенок. Помощь будет оказываться до момента, пока ему не исполнится три года. Также выплаты предполагаются, если у россиян родился третий ребенок или последующие дети.

Кроме того, проект регламентирует единовременную выплату на первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в тех субъектах страны, которые относятся к Дальневосточному федеральному округу.

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