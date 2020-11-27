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Депутат предложила давать льготы россиянам с учетом «семейного индекса»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Депутат предложила давать льготы россиянам с учетом «семейного индекса»

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы Елена Строкова предложила ввести в России систему «семейного индекса», с учетом которого распределялись бы льготы.

В письме на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, курирующей в правительстве социальную сферу, Строкова выразила мнение, что разработка такой системы приведет к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян.

В частности, семьям с высоким «семейным индексом» можно было бы снижать процентную ставку по ипотечным кредитам или давать скидку на покупку мебели, машины, отделочных и строительных материалов российского производства.

Сам показатель «семейный индекс» Строкова предлагает рассчитывать, исходя из количества детей в семье, участие и победы детей в различных соревнованиях и конкурсах, окончание школы или другого учебного заведения с отличием, получение дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, театральная школа), спортивные достижения.

Депутат предположила, что такая инновационная система, аналогов которой нет ни в одной стране мира, позволит стимулировать семьи более ответственно подходить к процессу воспитания ребенка и его всестороннего развития, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют повысить выплаты на детей в приемных семьях в 2021 году.

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семьясоциальные льготысоциальная политика РФ
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