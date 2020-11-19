Выплаты на детей в приемных семьях в Москве планируют повысить в 2021 году

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Столица планирует увеличить выплаты приемным семьям на 3,7 процента в 2021 году. На данный момент при усыновлении ребенка москвичам выплачивают сумму, равную пяти прожиточных минимумов (89 205 рублей).

Отмечается, что на второго усыновленного ребенка выплата равна семи прожиточных минимумов (124 887 рублей), на третьего и последующих детей — 10 прожиточных минимумов (178 410 рублей).

Также столичные власти планируют увеличить ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Эта сумма составит 17 318 рублей за приемного ребенка без инвалидности и 29 441 рубль за ребенка-инвалида. Свыше 1,8 миллиарда рублей выделили в бюджете Москвы на эти цели.

Если в семье воспитываются один или двое приемных ребенка, то вознаграждение получает один из родителей. Если трое и больше— то оба родителя, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в Москве появился портал для приемных родителей «Моя новая семья», который окажется полезным также органам опеки и попечительства, работникам центров содействия семейному воспитанию.

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