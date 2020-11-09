Портал для приемных родителей запустили в Москве

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В Москве появился портал для приемных родителей «Моя новая семья», который окажется полезным также органам опеки и попечительства, работникам центров содействия семейному воспитанию.

С помощью портала москвичи смогут найти информацию о детях-сиротах, узнать о том, как усыновить ребенка.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер сообщила, что в первую очередь новый портал станет полезным для приемных родителей.

— Мы хотим, чтобы люди, которые готовы к такому важному и ответственному шагу, понимали, что город создает максимально комфортные условия для них и всячески их поддерживает, — сказала она.

Замглавы департамента также уточнила, что новый портал собрал всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приемным семьям в одном месте. Он поможет детям и взрослым быстрее найти друг друга, они смогут получить комплексную поддержку.

Те, у кого уже есть приемные дети смогут узнать о существующих мерах социальной поддержки и о сопровождении замещающих семей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Осенью 2020 года в столице также стартовал проект социального волонтерства «Давай дружить!» стартовал в столице. Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот, которые оказались в трудной ситуации.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сегодняшний день в Москве живут 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. 93,1 процента этих юных москвичей уже устроены в приемные семьи.

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