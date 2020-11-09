Медиаклассы откроют в московских школах в 2021 году
В 2021 году в школах Москвы откроют медиаклассы. Школьники научатся создавать уникальный мультимедийный контент в современных школьных медиастудиях.
Проект «Медиакласс в московской школе» включает в себя медиажурналистику, PR и связи с общественностью, тележурналистику, радиожурналистику, фотожурналистику и медиакоммуникации в социальных сетях.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с помощью нового проекта в городе начнут готовить журналистов будущего — специалистов, которые обладают всеми компетенциями для создания уникального контента.
— Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников, — сказала Ракова.
Она отметила, что такое обучение дает возможность познакомиться со спецификой профессии и базовые навыки, которые могут пригодиться в дальнейшем.
Целью нового проекта стала возможность сформировать у учеников умения и навыки для работы и жизни в современном мире. С помощью такой подготовки школьники смогут сделать осознанный выбор профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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