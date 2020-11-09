Сервис «Учитель на замену» возобновил работу в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве заработал сервис «Учитель на замену», который позволяет в течение трех часов найти педагога для проведения занятий в школах.

В городе около 1,3 тысячи учителей находятся в группе риска из-за пандемии коронавируса, которым лучше всего оставаться дома. На замену им придут студенты педагогических вузов, учителя или специалисты из учреждений дополнительного образования.

Сервис «Учитель на замену» начали разрабатывать еще в 2019 году. В прошлом году столичные школы воспользовались им во время роста заболеваемости ОРВИ. Проект доработали спустя год, с октября 2020 года им уже воспользовались 114 школ.

Директор школы № 1539 Виталий Карагашкин рассказал, что при пользовании сервисом трудностей не возникло. Учреждению было необходимо найти преподавателя биологии на замену.

— Нам ответили в течение 30 минут с предложением кандидатуры для замены педагога. Приятно, что сервис себя оправдал. Я прекрасно понимаю, что предмет биология довольно специфический, не так много людей его преподают, — сказал директор школы.

Педагог дополнительного образования Кирилл Гаврилин уточнил, что во второй половине дня ведет дистанционные занятия в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Сейчас сложная ситуация в связи с эпидемией, многие учителя действительно не могут вести занятия в школах. Поэтому я и мои коллеги из центра экологии, краеведения и туризма решили, что нужно поддержать педагогов, — заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного режима обучения для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября.

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