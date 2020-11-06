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Образовательный онлайн-проект для школьников запустили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Образовательный онлайн-проект для школьников запустили в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице стартовал онлайн-проект для учащихся школ «Я - предприниматель». Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что ребятам расскажут о том, как правильно генерировать бизнес-идеи, грамотно подойти к созданию эффективной команды, а также какими навыками нужно обладать будущему предпринимателю.

ТемоЦентр приглашает школьников в возрасте 14-18 лет и их учителей стать участниками обучающего командного проекта. Он пройдет в дистанционном формате.

— За два месяца ребята не только разработают свой бизнес-проект, но и пройдут обучение по основам предпринимательской культуры в формате онлайн-лекций, — говорится в сообщении.

Стало известно, что 10 лучших команд, которые будут отобраны экспертной комиссией, ждут индивидуальные консультации экспертов по доработке проектов. Они смогут побороться за призовые места в финале конкурса в январе 2021 года.

Регистрация продлится до 13 декабря.

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