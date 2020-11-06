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Онлайн-чемпионат для разработчиков искусственного интеллекта пройдет в Москве
/ Фото: Безуглова Юлия

Онлайн-чемпионат для разработчиков искусственного интеллекта пройдет в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Прием заявок на участие в Data Science — онлайн-соревновании для разработчиков в области больших данных, машинного обучения, а также искусственного интеллекта. Чемпионат состоится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 20.35.»

Мероприятие будет организовано некоммерческими организациями «Университет национальной технологической инициативы 2035» и «Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)» совместно со столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития и Агентством инноваций города Москвы.

Соревнование пройдет в два этапа. Основной — в период с 14 по 21 ноября, а также суперлига — с 22 по 30 ноября. Команды, прошедшие во второй этап, доработают свои проекты при поддержке экспертного жюри.

В течение двух недель участники онлайн-чемпионата создадут цифровые продукты, которые будут направлены на анализ больших данных и поиск оптимальных решений на их основе. Прием заявок на соревнование закончится 13 ноября 2020 года.

Задачи им будут ставить столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, а также АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035», АНО «Национальная технологическая инициатива» и группа компаний RTSoft.

Победители получат по 250 тысяч рублей, серебряные призеры — по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.

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