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Олимпиада по робототехнике для учеников 4–11-х классов стартует в Москве
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Олимпиада по робототехнике для учеников 4–11-х классов стартует в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Столичных школьников 4–11-х классов пригласили принять участие в олимпиаде по робототехнике. Мероприятие будет организовано Центром педагогического мастерства.

Отмечается, что соревнование состоит из трех этапов. Первый пройдет в онлайн-формате. Его участники должны будут собрать робота, снять видео, на котором он выполняет задание, а также прислать ролик жюри. Регистрация и прием материалов проходят до 18 декабря на сайте олимпиады. Там можно ознакомиться с правилами участия, заданиями и материалами для подготовки.

Зимой пройдет отборочный этап, победители которого станут участниками городского финала. Он планируется в феврале.

Соревнование проводится в трех возрастных категориях. Команда состоит из одного–двух участников и тренера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что для учащихся столичных школ любого возраста подготовлен конкурс «По музеям в тапочках», который пройдет до 10 ноября. Участники смогут познакомиться с виртуальными экспозициями и интерактивными выставками музеев и видеоэкскурсиями. Многим ребятам не хватает походов в музеи, парки, поэтому для них подготовили необычный конкурс.

Читайте также: Московские школьники стали победителями международной олимпиады

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