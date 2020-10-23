Московские школьники стали победителями международной олимпиады

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По итогам международной олимпиады по астрономии и астрофизике выпускники лицея «Вторая школа» Сергей Рева и Руслан Сапаев, а также выпускник школы Центра педагогического мастерства Алексей Кадыков завоевали золотые медали.

В сообщении сказано, что Алексей продемонстрировал лучший результат в практическом туре, а Руслану лучше всех удался тур наблюдательный. Также в олимпиаде честь сборной России представляли ребята из Санкт-Петербурга. Всего в копилке сборной пять золотых медалей и первое место в неофициальном командном зачете.

Участники олимпиады выполняли задания в Государственном астрономическом институте имени П. К. Штернберга. Также в сообщении указано, что соревнование прошло с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм, передает официальный сайт мэра Москвы.

В олимпиаду вошли три тура: в первом конкурсанты решали теоретические задачи, во втором отвечали на вопросы по анализу данных, а в третьем выполняли связанные с наблюдением задания.

По словам одного из победителей, Сергея Ревы, формат олимпиады был для всех непривычным, но это никак не испортило общей картины соревнования.

— Астрономия хороша своим комьюнити: здесь прекрасные душевные, искренние и открытые люди, с которыми очень приятно общаться. Я впервые оказался на международной олимпиаде, и, несмотря на дистанционный формат, астрономический и астрофизический дух все равно присутствовал, — поделился своими эмоциями Рева.

Кроме того, Сергей посоветовал школьникам, у которых нет проблем с точными науками, попробовать свои силы в астрономии, потому как это не только интересно, но и участники — приятные и хорошие люди.

Напомним, что международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится с 2007 года. В процессе олимпиады между собой соревнуются команды более чем из 40 стран. В этом году за победу боролись сборные из 39 стран. Подробная информация и результаты опубликованы на официальном сайте.

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