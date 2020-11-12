Москвичам рассказали, как город поддерживает приемные семьи

Фото: «Вечерняя Москва»

В столице семьям, которые взяли на воспитание ребенка из детского дома, оказывают поддержку. Так, например, они могут оформить договор о социальном сопровождении, получить материальную и адресную помощь, также им предоставляются разнообразные льготы.

В последние годы выплаты на содержание детей-сирот увеличили на 10 процентов. Сумма зависит от возраста ребенка, наличия инвалидности и числа детей в семье — от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что каждый ребенок должен жить в семье.

— Именно по такому принципу построена жизнь и работа во всех московских центрах содействия семейному воспитанию. Это значит, во-первых, что в каждом из них оказывается помощь семьям, взявшим на воспитание ребенка. Во-вторых, ведется большая работа по устройству детей в замещающие семьи. А те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в комфортных условиях, где предусмотрено личное пространство и все необходимое для игр и учебы, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что на данный момент 93 процента детей воспитываются в семьях, семь процентов — в организациях для сирот. Заместитель мэра подчеркнула, что это большой успех.

Ранее в Москве появился портал для приемных родителей «Моя новая семья», который окажется полезным также органам опеки и попечительства, работникам центров содействия семейному воспитанию.

Читайте также: Анастасия Ракова: Более 200 москвичей присоединились к проекту «Давай дружить!»