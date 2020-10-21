Анастасия Ракова: Более 200 москвичей присоединились к проекту «Давай дружить!»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за месяц к проекту «Давай дружить!» присоединились более 200 горожан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 21 октября.

В рамках проекта москвичи станут наставниками для детей-сирот и подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Проект стартовал 15 сентября.

— Неравнодушные жители столицы выразили готовность стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия семейному воспитанию или являются подопечными семейных центров, — сказала заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что потенциальные участники проекта на данный момент проходят собеседования с психологами и обучение по особой программе.

Девяносто горожан захотели стать наставниками в долгосрочной перспективе. Они уже начали подготовку в партнерском фонде проекта «Старшие братья, старшие сестры». Остальные готовы провести мастер-классы, экскурсии и познавательные лекции для ребят в режиме онлайн, передает агентство городских новостей «Москва».

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