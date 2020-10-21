Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анастасия Ракова: Более 200 москвичей присоединились к проекту «Давай дружить!»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Анастасия Ракова: Более 200 москвичей присоединились к проекту «Давай дружить!»

Виктория Родимкина

Город

В Москве за месяц к проекту «Давай дружить!» присоединились более 200 горожан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 21 октября.

В рамках проекта москвичи станут наставниками для детей-сирот и подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Проект стартовал 15 сентября.

— Неравнодушные жители столицы выразили готовность стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия семейному воспитанию или являются подопечными семейных центров, — сказала заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что потенциальные участники проекта на данный момент проходят собеседования с психологами и обучение по особой программе.

Девяносто горожан захотели стать наставниками в долгосрочной перспективе. Они уже начали подготовку в партнерском фонде проекта «Старшие братья, старшие сестры». Остальные готовы провести мастер-классы, экскурсии и познавательные лекции для ребят в режиме онлайн, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Анастасия Ракова: Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали доступнее

помощьАнастасия Раковадети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Все мнения
О проекте