Анастасия Ракова: Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали доступнее

Фото: Пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития

Россия, Москва, Щукинская улица, 42 Карта всех событий

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в столице переехали в более популярные локации. Они стали удобнее и доступнее для жителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 21 октября.

По ее словам, столица анализирует динамику обращений горожан в пункты вакцинации против гриппа. После этого местоположение точек меняется в зависимости от потребностей москвичей.

— Так, для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику, — сказала Анастасия Ракова.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Так, мобильные пункты теперь располагаются около торгового центра «Щука», ТЦ «МЕГА Теплый стан», ТЦ «Город», а также около торгового центра «Калейдоскоп».

Кроме того, пункты вакцинации у станций метро «Царицыно» и «ВДНХ» стали работать каждый день. А мобильные пункты около станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Орехово», «Тушинская» и «Селигерская» прекратили работу из-за низкой популярности у горожан, сообщает РИА Новости.

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