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Более 95 процентов сотрудников центров госуслуг Москвы привились от гриппа
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Более 95 процентов сотрудников центров госуслуг Москвы привились от гриппа

Кирилл Николаев

Город

Более 95 процентов работающих в центрах госуслуг Москвы сотрудников сделали прививки от гриппа. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Сотрудники центров госуслуг соблюдают необходимые санитарные меры. Они носят маски и перчатки. Каждые четыре часа работникам измеряют температуру. В настоящее время 95,7 процента сотрудников центров госуслуг привились от гриппа.

Пройти вакцинацию также могут и жители столицы. Во флагманах Центрального и Юго-Западного административных округов, а также в центрах госуслуг районов Арбат и Марьино открыты специальные медицинские пункты.

«Мои документы» напомнили, что посетители также обязаны иметь при себе маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты нужно носить на протяжении всего пребывания в офисе.

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