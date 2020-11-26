Благодаря мерам социальной поддержки женщины с детьми находят время на заботу о ближних

Москвичка Юлия Канышева (в центре) вместе с детьми Марией, Софьей, Кирой, Ярославом, Софией и Камилой (слева направо). Многодетная мама открыла семейный детский сад и учится на коррекционного педагога. Всего она воспитывает десять ребят. Младшей 2 года, а старшему исполнилось 19 лет / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столица готовится отметить День матери. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с мамами с активной жизненной позицией и узнала, как их поддерживают город и федеральные власти.

с 2008 года в России каждый год награждают матерей орденом «Родительской славы». Его можно получить за большие заслуги в укреплении института семьи. Среди его обладательниц — активистка из района Марьино Ирина Галкина.

Дарит детям внимание

Ирина воспитывает пятерых детей, а еще она занимается общественной деятельностью около 18 лет.

— Когда мы переехали в Марьино по социальной программе, то оказалось, что в нашем доме есть и другие многодетные семьи. Мы сразу же стали держаться вместе, ведь дети ходят в одну школу, играют на площадке, — вспоминает Ирина. — Решили праздновать дни рождения в холле, так как ни одна квартира не могла вместить большое количество детей. Ну представьте, что одна мама с семью детьми идет в гости к семье с одиннадцатью детьми...

Потом началась работа с управой, которая поддерживала многодетные семьи, взаимодействие с профильными ведомствами... Так Ирина стала координатором по округу в Объединении многодетных семей Москвы. Сейчас у нее дни расписаны по часам: нужно поддержать женщину, у которой муж заболел, понять, как помочь тем, кто остался без работы и кому нечем платить за квартиру. С трудными подростками встретиться и подарить им заботу.

— Ко мне часто приходят в гости ребята, мы играем в лото, «Мафию». Когда у них случаются неприятности — стараюсь выручить их. Зато знаете, как приятно через пару лет идти по улице и вместо «трудного» мальчугана увидеть взрослого юношу, который пытается реализовать себя в жизни, — делится Ирина.

Все знакомые называют ее «мамой мамочек», и не зря.

— После того как не стало мужа, эта деятельность помогает мне быть активной, спасает от уныния. Дети у меня все взрослые, от 18 до 32 лет. Поэтому я стараюсь поддержать тех, кто в этом нуждается, — добавила Ирина Галкина.

Воспитала десятерых

В столице действуют несколько общественных организаций, которые помогают семьям. Например, движение «Матери России», в котором состоит Юлия Канышева. Она воспитывает десятерых детей от 2 до 19 лет: родила она троих, семеро — приемных.

— После появления второго ребенка мне пришлось уйти с работы. Сейчас я воспитатель в семейном детском саду, — рассказала Юлия.

Это форма дошкольного образования. Родители открывают у себя на дому детский сад, где воспитывают своих детей. Это помогает обеспечить малышей местами, а родителям — заработать.

— Хорошо, что его достаточно просто открыть. После этого ты получаешь зарплату и трудовой стаж, — рассказывает Юлия. — Сейчас я учусь на коррекционного педагога. Когда дети вырастут, хочу продолжить работать.

У самой Юлии Канышевой растут двое деток с отклонениями в развитии. Поначалу ей было сложно найти к ним подход, так как они воспринимают мир по-другому. В их семье воспитанием занимаются строго родители. Старшие братья и сестры лишь помогают занять детей на время, поиграть с ними. Но Юлия успевает уделить внимание всем, даже тем мальчишкам, что уже живут отдельно от семьи.

Приучаю сына помогать

А еще столичные мамы не только сами делают добрые дела, но и привлекают к волонтерству своих детей. Например, как почтальон Виктория Радыгина, которая совмещает работу, помощь людям и воспитание сына Марка.

— Прихожу на работу к пяти утра, чтобы все успеть. Помимо дел на почте помогаю бабушкам и дедушкам, живущим в районе: приношу им лекарства и продукты, — рассказала Виктория.

Весной, когда ввели режим самоизоляции, она случайно узнала, как много среди жителей одиноких пенсионеров.

— Я стала их личным волонтером, которому они звонили, когда заканчивалась еда или медикаменты, — вспоминает Виктория Радыгина.

Марку 13 лет, он учится в кадетском классе и старается помогать маме в ее общественной жизни.

— Мы с ним по субботам с фондом помогаем людям, живущим на вокзалах. Привозим им горячую еду, чай, сменную одежду. Марку нравится ездить со мной, — добавила Виктория. Каждое воскресенье у них — время для двоих. Семья ходит гулять, смотрит вместе кино. Этот День матери они тоже проведут рядом друг с другом.

Забота города

В Москве есть все условия для быстрого получения помощи: большая часть услуг доступна в электронных сервисах. Там же можно узнать о проектах и льготах для мам. Особое внимание уделяют поддержке женщин в их саморазвитии. Так, в центре «Моя карьера» помогут найти работу, даже если мама только вышла из декрета.

Ребятам из многодетных семей положено питание в школе, льготы на посещение музеев, зоопарка, первоочередное право записаться в детский сад, их родителям — бесплатная парковка и льготы при оплате услуг ЖКХ. На федеральном уровне тоже принимают новые меры поддержки.

С 2022 года введут общенациональный порядок оплаты больничных и выплаты пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования. Получение всех сведений будет происходить электронно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Карпович, председатель объединения многодетных семей Москвы:

— Мам в Москве поддерживают разными способами. Это и денежные выплаты, и помощь в трудоустройстве, признание работающих женщин самозанятыми, есть кризисные центры, семейные центры... В Москве сейчас на опережение принимаются различные меры поддержки. Но важно, чтобы мам поддерживали не только материально, но еще и статусно. Мама — это круглосуточная работа, без выходных.

И важно, чтобы дети тоже понимали, что мама не «сидит дома», как говорят, а работает домохозяйкой, заботится о семье. Женщины должны знать, что, если им нужна будет какая-либо поддержка, они получат ее от города. Взамен они сохраняют суверенитет государства, рожая и воспитывая счастливое и здоровое будущее поколение.

СПРАВКА

День матери в России учрежден с 1998 года. До этого праздник имел неформальный статус. Известно, что в 1988 году его отмечали в СССР в одной из бакинских школ по предложению местной учительницы литературы. Для праздника выбрали «плавающую» дату — последнее воскресенье ноября. В этот день принято навещать своих мам, напоминать людям о роли матери. Праздник учредили для укрепления семейных ценностей. Главный символ — плюшевый мишка, держащий незабудку.

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