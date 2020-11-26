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Более 18 тысяч пакетов документов оформили многодетные семьи в МФЦ столицы
Фото: Пресс-служба центров госуслуг «Мои документы»

Более 18 тысяч пакетов документов оформили многодетные семьи в МФЦ столицы

Виктория Родимкина

Происшествия

Свыше 18 тысяч пакетов документов оформили московские многодетные семьи в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе центров «Мои документы» в четверг, 26 ноября.

В пресс-службе отметили, что при рождении третьего и последующего ребенка родители могут воспользоваться жизненной ситуацией «Многодетная семья».

— После получения статуса многодетной семьи в электронном виде на портале mos.ru другие важные документы оформляются одним пакетом за одно посещение офиса «Мои документы», — уточнили в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в пакет документов для многодетных родителей входит выдача удостоверений о многодетности в бумажном виде, социальной карты, а также парковочного разрешения. Этой услугой за аналогичный период 2019 года воспользовались 24,5 тысячи человек.

Кроме того, центры «Мои документы» предоставляют полный комплект документов для новорожденного одним пакетом. Вместе со свидетельством о рождении семье при необходимости выдают сразу СНИЛС, полис ОМС, регистрацию ребенка по месту жительства, а также заграничный паспорт с пятилетним сроком действия.

Эта услуга была наиболее популярна у жителей районов Кузьминки, Южное Бутово и Марьино, сообщает ТАСС.

Читайте также: «Мои документы» ответили на популярные вопросы москвичей о госуслугах

многодетные семьиЦентр «Мои документы»услуги МФЦ
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