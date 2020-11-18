«Мои документы» ответили на популярные вопросы москвичей о госуслугах

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Специалисты центров госуслуг первыми информируют жителей столицы о нововведениях и проектах Москвы. «Мои документы» берегут время горожан и всегда готовы ответить на интересующие заявителей вопросы. «Вечерняя Москва» публикует самые актуальные вопросы на госуслугах и ответы на них.

— Как подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке в центрах госуслуг?

— Оформить данную услугу можно во флагманских офисах «Мои документы» ЦАО, ЮЗАО и ЮАО и во Дворце госуслуг на ВДНХ ежедневно с 10:00 до 22:00. Подача заявления осуществляется по предварительной записи на mos.ru. Обращаем внимание, что граждане РФ, зарегистрированные в Москве, могут подать заявление, не обращаясь в суд, при определенных условиях. Важно, чтобы общий размер задолженности составлял не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей; в отношении них было окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание (п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 229-ФЗ); в отношении них не было возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

— Не получается самостоятельно оформить электронную медкарту. Что делать?

— ЭМК — это действительно удобный сервис, который является аналогом бумажной медкарты пациента. Оформить ее можно на портале mos.ru. Однако если сделать это не получается, в офисах «Мои документы» в зоне электронных услуг сотрудники помогут заполнить форму заявки и внести изменения, а также выдадут информационный буклет. Для получения доступа к ЭМК нужны сведения о паспорте гражданина РФ и полисе ОМС, а при отсутствии подтвержденной учетной записи на портале mos.ru необходимо прикрепление цветной фотографии заявителя с паспортом в руках.

— Необходимо срочно поменять права. Это можно сделать в центрах госуслуг?

— Во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО можно оформить водительское удостоверение национального и международного образца в ускоренном формате — в день обращения. Для этого необходимо записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru и выбрать удобный день, дату посещения центра госуслуг. С собой в офис необходимо взять документ, удостоверяющий личность, содержащий сведения о месте жительства заявителя, медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению ТС, старые права (при замене), фотографию в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге, размером 35 х 45 мм (в случае выдачи международного водительского удостоверения).

— Где получать актуальную информацию об услугах и проектах?

— На официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru размещена вся самая важная информация. В разделе «Электронные услуги» опубликован перечень услуг и инструкция по их оформлению. Во вкладке «Проекты» представлены значимые городские сервисы. Здесь можно ознакомиться с полезными возможностями для горожан, узнать адреса расположения роботов-диагностов, современных диагностических комплексов, экспозиций выставки «Москва — с заботой об истории» и многое другое.

Напомним, районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы «Мои документы» и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. В офисах продолжает действовать масочно-перчаточный режим и термометрия на входе. Заявителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

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