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Выставка в центрах госуслуг расскажет о проектах «Московского долголетия»
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Выставка в центрах госуслуг расскажет о проектах «Московского долголетия»

Виктория Родимкина

Город

Центры госуслуг «Мои документы» и Главархив обновили экспозицию выставки культурно-просветительского проекта «Москва — с заботой об истории». Об этом сообщили в пресс-службе центров в понедельник, 16 ноября.

Один из блоков выставки над названием «Цифры и факты» посвятили проекту «Московское долголетие». Самым актуальным является факт, что новый сезон проекта начался в режиме онлайн из-за ситуации с пандемией коронавируса в городе.

Москвичи старшего поколения могут посещать занятия не выходя из дома. Расписание можно узнать на сайте проекта.

Также на выставке можно будет узнать, что более 50 тысяч жителей столицы участвуют в проекте. Им доступны более тысячи групп по 30 направлениям, среди которых танцы, пение, иностранные языки. Новыми направлениями стали виртуальные экскурсии и литературная мастерская.

Экспозиция «Моя семья — моя история. Взаимосвязь поколений» расскажет о быте и традициях прошлого, истории московских семей и напомнит о преемственности поколений.

Выставку можно увидеть также в формате онлайн на портале «Я дома».

В основе просветительского проекта «Москва — с заботой об истории» лежат материалы, переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта.

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«Московское долголетие»«Москва - с заботой об истории»выставка
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