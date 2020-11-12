Участница проекта «Московское долголетие» Людмила Лысенко рассказала о карьере модели

Фото: Из личного архива Людмилы Лысенко

Людмила Лысенко лишь после 60 лет начала планировать международную карьеру модели. До 2000 года она мало чем отличалась от своих сверстниц — мать троих детей, жила в Западной Сибири и в 40-градусный мороз ездила за 200 километров от дома, работая специалистом нефтегазового оборудования. А потом, переехав в Москву, в 2019 году после долгих раздумий и сомнений записалась на занятия в проекте «Московское долголетие».

— Я увидела в соцсетях фото Любови Куличевской (модель школы «Королевская осанка», одна из героинь книги «Хрестоматия стиля» — прим. «ВМ») и решила ей написать, расспросить, что, где и как. Она рассказала про направление, которое есть в проекте, — «Королевская осанка». Меня это сразу привлекло: дефиле, уроки стиля, позирования. Нам давали задание создавать тематические образы или, как сейчас говорят, луки. Мы фотографировались, записывали видео и отправляли нашим преподавателям. Они разбирали каждый образ и давали свои советы и замечания. А летом я выиграла конкурс «Модель. Дефиле. Лето-2020» от «Королевской осанки». Волновалась жутко, репетировала онлайн каждый день — проходила по 3000 шагов дефиле за сутки. А во время финала, который проходил в Zoom, у меня отключился интернет. Но жюри дало мне второй шанс, и я победила, — рассказывает Людмила.

Одновременно с «Королевской осанкой» стала посещать йогу и английский язык. Занятия в проекте «Московское долголетие» занимали уже три дня в неделю и постепенно в жизни начали происходить изменения. Стали поступать предложения о съемках, показах и различных конкурсах. Даже в период самоизоляции. Окном в мир моды для нее стал «Инстаграм», который Людмила целенаправленно раскручивает как модель элегантного возраста. Первым делом подписалась на аккаунт 72-летней модели и мамы Илона Маска Мей Маск, с которой ее часто сравнивают. А потом стали писать стилисты и дизайнеры.

Фото: Из личного архива Людмилы Лысенко

На сегодняшний день на счету Людмилы уже более 20 профессиональных фотосессий, съемки в четырех рекламных, участие в показах Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week. Летом подписала контракт с известным модельным агентством Modus Vivendis и уже участвовала в коммерческих съемках для бренда одежды и косметической линии.

— После того, как я приняла участие еще и в рекламе косметической линии, я была поражена, что, оказывается, наши морщины никого не смущают, а еще и помогают сделать выбор при покупке косметических средств. В меня это вселило уверенность в том, что модели 55+ сегодня востребованы, и спасибо большое за это миру моды! Я мечтаю стать моделью ювелирных изделий и выехать за рубеж на показы и фотосессии. Моя дочь живет в Австралии, она передала мои фотографии в агентство, и меня уже даже пригласили на собеседование. Из-за пандемии я пока не могу поехать, но уверена, что и это когда-нибудь случится!, — делится планами Людмила Лысенко.

Спорт и красота всегда присутствовали в жизни Людмилы. Еще в юности она занималась в кружке циркового искусства эквилибристикой, выступала на различных городских праздниках, ее снимали на местном телевидении и печатали в журналах. Но то, что это станет ее новой профессией, да еще и на пенсии, даже предположить не могла. Теперь активно агитирует всех женщин элегантного возраста не бояться искать свой стиль в любом возрасте.

— Все эти преображения на эмоциональном уровне меняют человека. Если посмотреть в Сети на мои ранние фотографии, у меня был потухший взгляд, а сейчас он горит! Красота продлевает жизнь. Верьте в себя, в свою собственную индивидуальность, в свою уникальную красоту, и это заметят остальные люди. Они увидят вашу внутреннюю красоту через внешнюю, — советует всем восходящая звезда модных подиумов 55+.

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