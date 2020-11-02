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«Московское долголетие» подготовило особенную программу для «Ночи искусств»
Фото: pexels.com/Anna Shvets

«Московское долголетие» подготовило особенную программу для «Ночи искусств»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111Карта всех событий

Проект «Московское долголетие» подготовил для ежегодной культурно-просветительской акции «Ночь искусств» свою творческую онлайн-программу.

В течение дня на страницах проекта в соцсетях будут проходить трансляции, посвященные искусству. Пользователей ждут лекции о первооткрывателях космоса, а также виртуальные встречи с художниками и артистами.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, «Московское долголетие» второй раз присоединяется к культурной акции. Большая часть программы создана самими участниками проекта.

— Мы видим, насколько актуален запрос на творческую самореализацию у людей старшего возраста: сегодня более 7,2 тысячи москвичей занимаются по направлениям «рисование», «пение», «танцы», «театр» «Московского долголетия» в онлайн-формате, — сказал Владимир Филиппов.

Посвященные «Ночи искусств» мероприятия начнутся в полдень 3 ноября. Пользователям предложат посмотреть презентацию от Музея космонавтики, стать участниками творческих мастер-классов, поучаствовать в онлайн-марафоне, а также сдать образовательный тест, посвященный долгожителям в искусстве, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичей старшего поколения приглашают принять участие в творческом онлайн-фестивале

«Ночь искусств»«Московское долголетие»онлайн-мероприятия
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