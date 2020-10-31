Москвичей старшего поколения приглашают принять участие в творческом онлайн-фестивале

Фото: Департамент образования и науки Москвы

II Фестиваль творчества участников проекта «Московское долголетие» «Дороги, которые мы выбираем…» стартует 1 ноября и пройдет в онлайн-формате. В этом году к списку мероприятий добавились конкурсное направление «Художественная фотография» и шахматный турнир.

Москвичи старшего поколения смогут принять участие в конкурсной программе по пяти направлениям: «Изобразительное искусство» (принимаются работы в номинациях «Живопись» и «Графика»), «Художественная фотография» (принимаются работы по пяти номинациям «Природа», «Черно-белая фотография», «Моя Москва», «Животные» и «Натюрморт»), «Вокальное искусство» (в конкурсе могут принять участие солисты, дуэты и творческие коллективы, исполняющие номера в одной из вокальных техник — эстрадной, академической, народном или фольклорном пении), «Музыкально-инструментальное искусство» (участники должны исполнить произведение на одном из музыкальных инструментов — гитаре, фортепиано, аккордеоне или баяне, а также на любом народном инструменте. Номинации включают в себя исполнение как произведений различных композиторов, так и авторских произведений), «Художественное слово» (чтецы могут выступить сольно или в дуэте и исполнить литературное произведение известных авторов или собственного сочинения по двум номинациям — «Проза» и «Поэзия»).

В рамках фестиваля в дистанционном формате также пройдет шахматный турнир «Поколение победителей». Участие в фестивале дистанционное, прием заявок начнется 1 ноября и завершится 30 ноября на сайте. Там же размещена подробная информация о фестивале, конкурсных правилах и формах заполнения заявок на участие и подачи конкурсных работ. Жюри выберет в каждой номинации четырех победителей: лауреатов 1,2 и 3-й степени, также предусмотрен специальный приз. Победители получат дипломы и подарки от проекта «Московское долголетие». После подведения итогов фестиваля состоится онлайн-концерт победителей и лауреатов и выставка работ участников по изобразительному искусству и художественной фотографии.

Организаторы II Фестиваля творчества участников проекта «Московское долголетие» «Дороги, которые мы выбираем…» — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент образования и науки города Москвы и Центр творчества «Гермес». Операторами стали Дворец творчества «Хорошево», Дворец творчества «Неоткрытые острова» и Центр творчества «Гермес».

— В период сложной эпидемиологической ситуации для нас очень важно, чтобы жители старшего возраста не замыкались в собственных квартирах, а имели возможность жить активной жизнью, заниматься творчеством и побеждать в конкурсах, пусть даже онлайн. Участники проекта «Московское долголетие» все больше приобщаются к современным форматам коммуникации и уже готовы к тому, чтобы провести первый онлайн-фестиваль, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Прошлогодний опыт показал, что фестиваль имеет большое значение для москвичей старшего поколения, в рамках мероприятия участники проекта «Московское долголетие» могут продемонстрировать творческие успехи, которых они достигли на занятиях. В прошлом году в фестивале приняли участие более 5 тысяч человек, из которых было выбрано 250 финалистов. Надеемся, в этом году творческие москвичи старшего поколения с таким же энтузиазмом будут принимать участие в конкурсе в новом формате, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Гаврилов.

Александр Зейдель в прошлом году начал заниматься живописью в Центре творчества «Гермес» и в декабре прошлого года отправил свои работы на первый фестиваль «Дороги, которые мы выбираем».

— Для меня это приятная неожиданность, что среди огромного количества замечательных работ моя картина стала лауреатом и была представлена на итоговой выставке. В этом году мы, люди старшего поколения, оказались в самоизоляции, но научились работать дистанционно. Когда я узнал, что с 1 ноября стартует онлайн-фестиваль «Дороги, которые мы выбираем», я и мои товарищи по творчеству решили, что будем в нем участвовать. Для нас наши занятия и фестиваль — это жизнь, — поделился он.

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