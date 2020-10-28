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Около 55 тысяч москвичей старшего возраста поучаствовали в онлайн-мероприятиях
В Москве около 55 тысяч граждан старшего поколения принимают активное участие в онлайн-мероприятиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 28 октября, в День бабушек и дедушек.
По ее словам, столица делает все, чтобы пожилые люди могли интересно проводить время несмотря на то, что остаются дома в связи с эпидемиологической ситуацией.
— Каждый житель столицы, который сейчас оказался в группе риска и находится дома, должен понимать, что он продолжает являться частью города, в котором есть возможности для интересного и активного времяпрепровождения, — сказала Анастасия Ракова.
Она отметили, что в городе большое количество активностей для старшего поколения переведены в онлайн-формат. В частности в проекте «Московское долголетие» организовано свыше 130 клубов по интересов.
— Благодаря этому, почти 55 тысяч жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться в онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга, — уточнила заммэра.
Анастасия Ракова добавила, что по инициативе активистов «Моих социальных центров» в городе стартовал проект «Сказки внукам». В рамках проекта бабушки и дедушки смогут записать видео-сказку для своих внуков и детей-сирот, передает агентство городских новостей «Москва».
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