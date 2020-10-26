Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам

Виктория Родимкина

Город

В столице доступ к электронным медицинским картам получили свыше 1,4 миллиона москвичей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 26 октября.

По ее словам, статистика показывает, что около 15 процентов карт — детские. Это около 213 тысяч карт.

— Возможность получить доступ к своей электронной медицинской карте у горожан появилась в начале года. Такой сервис удобен и для врачей, и для пациентов, поэтому мы постоянно работаем над его развитием и добавляем новые функции, — сказала Анастасия Ракова.

Получившие доступ к медкарте москвичи сначала могли видеть протоколы осмотров в поликлинике, результаты исследований, а также выписки из стационаров. После этого в электронной карте появились разделы, посвященные взрослой и детской вакцинации. Затем горожане смогли разгружать в карту историю детских прививок и прочие документы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около 60 процентов россиян будут привиты от гриппа через три недели

Анастасия Раковаздоровьеэлектронная медицинская карта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте