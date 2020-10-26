Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам

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В столице доступ к электронным медицинским картам получили свыше 1,4 миллиона москвичей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 26 октября.

По ее словам, статистика показывает, что около 15 процентов карт — детские. Это около 213 тысяч карт.

— Возможность получить доступ к своей электронной медицинской карте у горожан появилась в начале года. Такой сервис удобен и для врачей, и для пациентов, поэтому мы постоянно работаем над его развитием и добавляем новые функции, — сказала Анастасия Ракова.

Получившие доступ к медкарте москвичи сначала могли видеть протоколы осмотров в поликлинике, результаты исследований, а также выписки из стационаров. После этого в электронной карте появились разделы, посвященные взрослой и детской вакцинации. Затем горожане смогли разгружать в карту историю детских прививок и прочие документы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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