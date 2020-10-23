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Около 60 процентов россиян будут привиты от гриппа через три недели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 60 процентов россиян будут привиты от гриппа через три недели

Ростислав Зубков

Здоровье

Через три недели около 60 процентов граждан РФ будут защищены от гриппа с помощью вакцины. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в пятницу, 23 октября, на международном межпартийном форуме «Единой России» ШОС+.

— Сегодня эта работа идет полным ходом, и мы планируем, что через три недели этот объем будет завершен, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что охват вакцинацией 60 процентов населения — это поручение президента Владимира Путина и правительства.

При этом во вторник, 20 октября, в Роспотребнадзоре сказали, что от гриппа привились 26 процентов россиян.

Мурашко также отметил, что ситуация с коронавирусом в мире тяготеет к серьезному ухудшению последние несколько недель.

Читайте также: Своевременно сделанная прививка помогает избежать осложнений после гриппа

гриппвакцинацияРоссия
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