Своевременно сделанная прививка помогает избежать осложнений после гриппа

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Грипп, в отличие от обычной простуды, проявляется остро. У человека резко поднимается температура, он чувствует слабость, ломоту в теле и другие неприятные симптомы. Врачи советуют не заниматься самолечением и сразу же обратиться за медицинской помощью.

Вечером после работы Жанна Голубева (здесь и далее фамилии пациентов изменены по их просьбе — прим. «ВМ») пришла домой в каком-то разбитом состоянии. По телу разливалась неприятная слабость, у нее першило в горле и совсем не было аппетита. Девушка померила температуру — 38,5.

— Самочувствие было так себе — как обычно бывает при простуде, — вспоминает Жанна. — Начала лечиться тем, что было дома: выпила парацетамол, прополоскала горло мирамистином.

На следующий день она, естественно, не пошла на работу. Взяла отгул и осталась лечиться дома. Впереди были выходные, думала, что за эти дни отлежится.

Однако высокая температура не уходила. Жанна пила жаропонижающие, но их действия хватало всего на пару часов. Горло все так же саднило, а вскоре появился и сухой кашель, при котором она испытывала боль в шее и груди.

— Муж купил в аптеке по совету фармацевта антибиотики и таблетки от кашля. Начала пить, но эффекта особо не замечала, — рассказывает Жанна. — Ночью практически не спала: меня знобило и мучил болезненный изнуряющий кашель.

Когда она поняла, что таблетки не помогают, решила вызвать скорую. После осмотра врачи тут же госпитализировали пациентку.

Уже в больнице у нее подтвердили грипп и его осложнение — двустороннюю пневмонию.

— Тяжелых последствий можно было избежать, если бы пациентка была вакцинирована, — сказала заведующая отделением № 11 Инфекционной клинической больницы № 1 Надежда Перекопская. — После прививки гриппом либо не заболевают, либо болезнь протекает в легкой форме.

С лихорадкой, ознобом, слабостью во всем теле, сухим кашлем и одышкой поступила в Инфекционную клиническую больницу № 2 Наталья Пронина. Девушка также занималась самолечением.

— Я болела гриппом и не думала, что все будет настолько серьезно, — говорит она.

Уже в больнице ее отправили на КТ-диагностику, которая подтвердила, что грипп осложнился двусторонней пневмонией. Пациентка получила комплексную терапию, но, несмотря на это, явление дыхательной недостаточности нарастало. Поэтому ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там она провела десять дней, причем половину из них — на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Люди недооценивают грипп, думают, что это какая-то простуда, которая пройдет быстро и без осложнений, — говорит врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы № 2 Светлана Котив. — Но это не про грипп. Это серьезное заболевание, и его нужно лечить. К счастью, для пациентки все закончилось хорошо.

Сейчас Наталья чувствует себя прекрасно, благодарит врачей, которые спасли ей жизнь, и обещает внимательнее относиться к здоровью.

— Теперь абсолютно точно буду делать прививку, — заверила она. — Не хочу такого повтора.

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