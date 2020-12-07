Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин сообщил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сергей Собянин сообщил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Койки для пациентов с коронавирусом в РФ имеются в достаточном количестве. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, плановое лечение больных в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме.

— У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенными, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи, — цитирует главу города РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка двух тысяч горожан привились от коронавируса в Москве за выходные.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Кремле оценили вероятность введения локдауна в России из-за коронавируса

больницаМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Все мнения
О проекте