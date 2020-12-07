Сергей Собянин сообщил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Койки для пациентов с коронавирусом в РФ имеются в достаточном количестве. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, плановое лечение больных в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме.

— У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенными, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи, — цитирует главу города РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка двух тысяч горожан привились от коронавируса в Москве за выходные.

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