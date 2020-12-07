В Кремле оценили вероятность введения локдауна в России из-за коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Необходимости вводить локдаун из-за распространения коронавируса в России нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

По его словам, уровень организации противодействия и обеспечения граждан медицинскими услугами достаточен, чтобы не вводить «каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики».

— Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости, — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что главы регионов России по-прежнему обладают особыми полномочиями, которые они могут использовать для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России нужно рассмотреть вопрос по ограничениям передвижения между субъектами страны, а также внутри них.

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