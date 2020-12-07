Анастасия Ракова рассказала об информационной системе Москвы для борьбы с COVID-19

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

В столице создали единую информационную систему для оперативной и эффективной помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 7 декабря.

Она отметила, что единая лабораторная система столицы была запущена в марте 2020 года. В ней одновременно могут работать все столичные учреждения.

— В обязательном порядке направления на ПЦР-исследования формируются в электронном виде в этой лабораторной системе. Фиксируются все данные, которые нам нужны для последующей работы с пациентом. Результаты также фиксируются автоматически. Таким образом мы получаем полное сокращение времени на все административные процедуры, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Она также подчеркнула, что в данной системе работают 600 организаций. В среднем 80 тысяч направлений отражаются в этой системе и, соответственно, 80 тысяч результатов анализов.

— Примерно столько же в день мы рассылаем SMS-сообщений. То есть полностью нивелировали время для того, чтобы оперативно получать информацию, начинать поиск и маршрутизацию каждого конкретного пациента, — рассказала заммэра.

Она отметила, что информационные технологии позволяют работать с каждым пациентом, используя определенные алгоритмы. Это экономит время врачей в достаточной мере.

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