Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анастасия Ракова рассказала об информационной системе Москвы для борьбы с COVID-19
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Анастасия Ракова рассказала об информационной системе Москвы для борьбы с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

В столице создали единую информационную систему для оперативной и эффективной помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 7 декабря.

Она отметила, что единая лабораторная система столицы была запущена в марте 2020 года. В ней одновременно могут работать все столичные учреждения.

— В обязательном порядке направления на ПЦР-исследования формируются в электронном виде в этой лабораторной системе. Фиксируются все данные, которые нам нужны для последующей работы с пациентом. Результаты также фиксируются автоматически. Таким образом мы получаем полное сокращение времени на все административные процедуры, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Она также подчеркнула, что в данной системе работают 600 организаций. В среднем 80 тысяч направлений отражаются в этой системе и, соответственно, 80 тысяч результатов анализов.

— Примерно столько же в день мы рассылаем SMS-сообщений. То есть полностью нивелировали время для того, чтобы оперативно получать информацию, начинать поиск и маршрутизацию каждого конкретного пациента, — рассказала заммэра.

Она отметила, что информационные технологии позволяют работать с каждым пациентом, используя определенные алгоритмы. Это экономит время врачей в достаточной мере.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова: Марафону COVID-19 пока не видно ни конца ни края

Анастасия РаковаМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Все мнения
О проекте