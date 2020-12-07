Анастасия Ракова: Марафону COVID-19 пока не видно ни конца ни края

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края. Такое мнение выразила в понедельник, 7 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на протяжении девяти месяцев столичные врачи борются с инфекцией.

— Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулись впервые, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Ранее заммэра рассказала, как в городе выявляют контактировавших с заболевшим COVID-19.

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