Анастасия Ракова: Марафону COVID-19 пока не видно ни конца ни края
Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края. Такое мнение выразила в понедельник, 7 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, на протяжении девяти месяцев столичные врачи борются с инфекцией.
— Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулись впервые, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.
Ранее заммэра рассказала, как в городе выявляют контактировавших с заболевшим COVID-19.
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