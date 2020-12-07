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Мурашко рассказал, сколько продлятся ограничительные меры по коронавирусу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко рассказал, сколько продлятся ограничительные меры по коронавирусу

Виктория Родимкина

Здоровье

Ограничительные меры по коронавирусу в России будут нужны, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря.

По его словам, до того, как инфекцией начнут управлять фармацевтически, в стране будут проводиться противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и другие меры.

— Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой, — пояснил Мурашко во время выступления на конференции «Медицина и качество».

По его словам, фармацевтического влияния на эпидемический процесс коронавируса в России пока в полной мере нет.

— Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы, — сказал министр.

Ранее Мурашко рассказал о возможном рассмотрении новых ограничений по коронавирусу.

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