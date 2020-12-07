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Иммунолог рассказал о двух уровнях защиты от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Иммунолог рассказал о двух уровнях защиты от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Сопротивляемость организма вирусам и инфекциям делится на неспецифическую и специфическую. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков в понедельник, 7 декабря.

Он отметил, что в первом случае речь идет о врожденном иммунитете человека, а во втором о приобретенной защите по итогам вакцинации. Для того, чтобы защититься от коронавируса важны оба уровня.

Врач пояснил, что вакцинация не дает стопроцентную защиту от инфекции, если нет врожденного иммунитета.

— Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов, — рассказал Цветков.

Он пояснил, что второй уровень защиты должен компенсировать негативное влияние внешних факторов на иммунитет человека. Это своего рода тренировка для организма, заявил врач в интервью радио Sputnik.

Ранее вирусолог объяснила причину повышенной и пониженной температуры при COVID-19. Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов, сказала специалист.

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