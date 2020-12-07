Роспотребнадзор объяснил, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В период новогодних праздников россиянам следует быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 7 декабря.

Специалисты напомнили, что возбудители гриппа и ОРВИ, а также коронавирус передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому в праздники нужно придерживаться некоторых правил, которые помогут снизить риски заражения.

Так, необходимо воздержаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в частности корпоративов. Даже на улице следует соблюдать дистанцию, не посещать многолюдные места.

При этом желательно максимально ограничить контакты в период праздничных и предпраздничных дней. Не стоит часто приглашать к себе гостей, в том числе и родственников. А при посещении знакомых нужно надевать маску.

Также россиян призвали отказаться от поездок за границу. При планировании путешествий следует учитывать возможные изменения эпидемиологической обстановки, добавили на сайте Роспотребнадзора.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Назван вероятный пик пандемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге