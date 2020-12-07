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Роспотребнадзор объяснил, как безопасно встретить Новый год и Рождество
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор объяснил, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Виктория Родимкина

Здоровье

В период новогодних праздников россиянам следует быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 7 декабря.

Специалисты напомнили, что возбудители гриппа и ОРВИ, а также коронавирус передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому в праздники нужно придерживаться некоторых правил, которые помогут снизить риски заражения.

Так, необходимо воздержаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в частности корпоративов. Даже на улице следует соблюдать дистанцию, не посещать многолюдные места.

При этом желательно максимально ограничить контакты в период праздничных и предпраздничных дней. Не стоит часто приглашать к себе гостей, в том числе и родственников. А при посещении знакомых нужно надевать маску.

Также россиян призвали отказаться от поездок за границу. При планировании путешествий следует учитывать возможные изменения эпидемиологической обстановки, добавили на сайте Роспотребнадзора.

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