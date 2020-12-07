Назван вероятный пик пандемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пик по числу активных случаев заболевания коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге придется на середину декабря 2020 года. Об этом сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров в понедельник, 7 декабря.

По его словам, ученые считают, что пик по числу активных случаев заболевания COVID-19 в Москве ожидается на 10–12 декабря, в Санкт-Петербурге — 15–16 декабря. При этом в столице одновременно болеющих граждан будет около 149–151 тысячи человек, а в Петербурге — 64–65 тысяч.

При этом по России ежедневный прирост новых случаев инфекции составляет 24–27 тысяч. Если такой темп прироста сохранится на протяжении 7–10 дней, а в дальнейшем он начнет снижаться, то Россия сможет выйти на пик по количеству активных случаев болезни 22 декабря. В таком случае общее число пациентов с коронавирусом составит от 514 до 517 тысяч человек, сообщает газета «Известия».

По последним данным, в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, вылечилось 1 937 738 человек.

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