Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван вероятный пик пандемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Назван вероятный пик пандемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге

Виктория Родимкина

Здоровье

Пик по числу активных случаев заболевания коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге придется на середину декабря 2020 года. Об этом сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров в понедельник, 7 декабря.

По его словам, ученые считают, что пик по числу активных случаев заболевания COVID-19 в Москве ожидается на 10–12 декабря, в Санкт-Петербурге — 15–16 декабря. При этом в столице одновременно болеющих граждан будет около 149–151 тысячи человек, а в Петербурге — 64–65 тысяч.

При этом по России ежедневный прирост новых случаев инфекции составляет 24–27 тысяч. Если такой темп прироста сохранится на протяжении 7–10 дней, а в дальнейшем он начнет снижаться, то Россия сможет выйти на пик по количеству активных случаев болезни 22 декабря. В таком случае общее число пациентов с коронавирусом составит от 514 до 517 тысяч человек, сообщает газета «Известия».

По последним данным, в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, вылечилось 1 937 738 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 820 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра в Москве

Санкт-ПетербургМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте