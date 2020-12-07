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Более 820 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра в Москве
/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 820 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 820 тысяч консультаций для москвичей провели специалисты телемедицинского центра для пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, центр телемедицины создавался специально для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.

— С начала пандемии врачи провели уже более 820 тысяч удаленных консультаций для пациентов с коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19. Дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медицинской помощи и позволяет нам грамотно организовать работу во времена, когда на счету все ресурсы, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Врачи связываются с пациентами по видеосвязи или по телефону, оценивают их состояние здоровья, дают рекомендации или корректируют лечение. Если врач решает, что состояние больного ухудшилось, он может назначить больному очный осмотр или госпитализировать его.

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