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Около тысячи консультаций для пациентов с COVID-19 провели в центре телемедицины МОНИКИ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Около тысячи консультаций для пациентов с COVID-19 провели в центре телемедицины МОНИКИ

Кирилл Николаев

Здоровье

Около тысячи консультаций для пациентов с коронавирусной инфекцией провели в центре телемедицины Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Данный центр телемедицинских консультаций работает с 26 октября. Специалисты помогают пациентам с коронавирусом, которые сначала проходили терапию в стационаре, а затем были выписаны на амбулаторное лечение. За пять дней работы центра телемедицины уже проведено 947 подобных консультаций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что за счет работы центра телемедицины снижается нагрузка на участковых врачей. В то же время привлечены квалифицированные специалисты разных профилей для дистанционного наблюдения за пациентами.

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