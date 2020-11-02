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Около 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале 2 ноября
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Около 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале 2 ноября

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Около 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Наталья Дранкова.

Она добавила, что в результате проверки было составлено 47 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции пребывание в общественном транспорте столицы возможно только в маске и перчатках.

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Белорусский вокзалМосквамасочный режим
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