В Минздраве предложили рассмотреть вопрос введения новых ограничений из-за коронавируса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом в России показывает, что нужно рассмотреть вопрос по ограничениям передвижения между субъектами страны, а также внутри них. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря.

— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, — пояснил Мурашко во время выступления на конференции «Медицина и качество».

По его словам, это может помочь ограничить распространение инфекции, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России достаточно стабильной.

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