Мурашко рассказал об опасности антибиотиков в начале заболевания COVID-19
Прием антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции с первых дней заболевания дает осложнения. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Он отметил, что при лечении от коронавируса необходимо следовать современным рекомендациям, которые не начинаются с приема антибиотиков.
— Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом, — цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.
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