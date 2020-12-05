Мурашко рассказал об опасности антибиотиков в начале заболевания COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прием антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции с первых дней заболевания дает осложнения. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он отметил, что при лечении от коронавируса необходимо следовать современным рекомендациям, которые не начинаются с приема антибиотиков.

— Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

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