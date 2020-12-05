Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является достаточно стабильной. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, значимого прироста заболевших нет.

— Прироста значимого мы не видим, он умеренный, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что попытки некоторых стран и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса грозят ростом цен на соответствующие услуги.

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