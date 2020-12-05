Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является достаточно стабильной. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
По его словам, значимого прироста заболевших нет.
— Прироста значимого мы не видим, он умеренный, — цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее Мурашко заявил, что попытки некоторых стран и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса грозят ростом цен на соответствующие услуги.
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