Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он выразил надежду, что комплекс осуществляемых в стране мероприятий приведет к снижению прироста заболевших коронавирусом в стране, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что попытки некоторых стран и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса грозят ростом цен на соответствующие услуги.

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