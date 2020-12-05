Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19
Правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Он выразил надежду, что комплекс осуществляемых в стране мероприятий приведет к снижению прироста заболевших коронавирусом в стране, сообщает РИА Новости.
Ранее Мурашко заявил, что попытки некоторых стран и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса грозят ростом цен на соответствующие услуги.
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