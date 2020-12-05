Путин оценил работу системы образования в условиях пандемии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

России оказалось легче наладить нормальный образовательный процесс в условиях пандемии коронавируса, чем ряду других стран. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», которая прошла в субботу, 5 декабря.

Участники дискуссии затронули тему развития волонтерского образовательного движения. Путин отметил, что в условиях ограничений трудно наладить нормальный образовательный процесс.

— Для нашей страны это оказалось легче, чем для очень многих других стран, потому что выяснилось, что соответствующая техника, оборудование, соответствующее программное обеспечение у нас достигло такого уровня, что можно было его достаточно быстро доработать, переключить и использовать и для онлайн-образования, и для онлайн-медицины, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что россияне стали более сплоченными за 2020 год. Глава государства уточнил, что россияне также перестали стесняться своей отзывчивости. По мнению Путина, эти качества нужно приумножать.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин: В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой