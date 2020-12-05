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Путин: В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин: В следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российская Федерация в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», которая прошла в субботу, 5 декабря.

Глава государства отметил, что более 70 процентов территории России находится в северных широтах. Поэтому все, что происходит на Севере, представляет для РФ особый интерес и особую ценность, сказал президент, уточнив, что не имеет в виду даже освоение Северного морского пути.

— В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, развитие этого направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самый мощный в мире ледокол «Арктика» начнет осваивать Северный морской путь.

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АрктикаРоссияВладимир Путин
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