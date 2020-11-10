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Самый мощный в мире ледокол «Арктика» начнет осваивать Северный морской путь
ледокол Арктика / Фото: из личного архива Игоря Воеводина

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» начнет осваивать Северный морской путь

Ростислав Зубков

Армия

Российский атомный ледокол «Арктика» начнет ходить по Северному морскому пути в конце этой недели. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев сообщил во вторник, 10 ноября.

По словам руководителя корпорации, судно уже официально вступило в строй, а 21 октября на нем подняли флаг РФ.

— Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути, — отметил Лихачев в своем обращении к сотрудникам отечественной атомной отрасли.

Напомним, головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. В настоящее время там работают над созданием двух серийных атомоходов — «Сибирь» и «Урал». В октябре 2020 года акт приема-передачи корабля подписали генеральные директора «Атомфлота» и «Балтийского завода» Мустафа Кашка и Алексей Кадилов.

Известно, что атомные ледоколы данного проекта — самые большие и мощные в мире. В длину они достигают 173,3 метра, в ширину — 34. Водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн. Эти суда способны пробивать лед толщиной до трех метров, проводя за собой караваны кораблей в арктических условиях.

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