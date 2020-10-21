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Мишустин назвал ледокол «Арктика» произведением искусства
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин назвал ледокол «Арктика» произведением искусства

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал введенный ранее в строй головной ледокол «Арктика» «замечательным произведением искусства». Свое мнение глава правительства выразил во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в среду, 21 октября.

— Мы побывали сегодня (21 октября — прим. «ВМ») на ледоколе «Арктика», этом замечательном произведении искусства. Мы сегодня увидели и вклад мощный научной базы, — отметил премьер.

Он пояснил, что построенный ледокол демонстрирует то, на что способны российские ученые и инженеры, передает РИА Новости.

Напомним, головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. В настоящее время там работают над созданием двух серийных атомоходов — «Сибирь» и «Урал».

21 октября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» официально вошел в состав атомного флота России. Акт приема-передачи корабля подписали генеральные директора «Атомфлота» и «Балтийского завода» Мустафа Кашка и Алексей Кадилов.

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атомный ледокол «Арктика»ледоколМихаил Мишустин
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