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Путин заявил, что россияне стали более сплоченными за 2020 год
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил, что россияне стали более сплоченными за 2020 год

Виктория Родимкина

Общество

За этот год было многое переосмыслено, россияне стали более сплоченными и стали больше ценить жизнь. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 декабря, выступая на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Глава государства уточнил, что россияне также перестали стесняться своей отзывчивости. Эти качества нужно приумножать, сказал президент.

— За этот год мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то чтобы стало больше, она стала проявляться, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, Россия сможет идти вперед только имея крепкий нравственный фундамент. Российский лидер добавил, что взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь не зависят от политических и иных убеждений, передает РИА Новости.

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