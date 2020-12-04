Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в ряде стран СНГ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили на сайте Кремля.

Совещание прошло в формате видеоконференции. В ходе встречи обсуждалась ситуация в ряде стран СНГ. Кроме того, участники встречи затронули актуальные темы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Ранее стало известно, что специальное приложение к большой пресс-конференции Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, пока работает в тестовом режиме.

Итоговая пресс-конференция состоится 17 декабря. Она пройдет по видеосвязи с элементами прямой линии. Волонтеры будут обрабатывать вопросы, которые россияне хотят прислать президенту, с помощью приложения «Москва — Путину». Его можно будет скачать с 6 декабря. Граждане могут задать вопрос в традиционной форме, также есть возможность записи видео. В приложении пользователям будет доступна трансляция конференции.

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