Путин отметил рост экономической активности россиян

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Экономическая активность россиян постепенно увеличивается. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Президент России отметил результаты работы банка. По словам Путина, за девять месяцев текущего года были показаны довольно сильные результаты.

— Портфель растет у вас кредитный, и я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличивается постепенно, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент России рассказал, что в ближайшее время в стране планируется создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий. По словам Путина, на создание подобных исследовательских центров будет выделено шесть миллиардов рублей до 2024 года.

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